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في المران - جمهور الأهلي: إفريقيا أو الرحيل .. اختاروا

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في المران - جمهور الأهلي: إفريقيا أو الرحيل .. اختاروا في المران - جمهور الأهلي: إفريقيا أو الرحيل .. اختاروا

وجه جمهور الأهلي متمثلا في أولتراس أهلاوي رسالة إلى الجهاز الفني والفريق الأحمر خلال مران يوم الخميس مفادها الفرصة الأخيرة بعد سوء النتائج في الفترة الماضية.

ونقل مراسل FilGoal.com أن جمهور الأهلي رفع لافتة كُتب عليها "إفريقيا أو الرحيل .. عليكم أن تختاروا".

ويحتل الأهلي الترتيب الثالث في الدوري المصري بفارق 11 نقطة مع الزمالك المتصدر بـ57 نقطة. ويستعد المارد الأحمر لمواجهة إياب دور الـ16 أمام المغرب التطواني يوم السبت تعويضا لهزيمة الذهاب 1-0.

وفتحت إدارة الأهلي مران الفريق بحضور جمهور للشد من أزر اللاعبين واستغلت مجموعة أولتراس أهلاوي ذلك لتوجيه رسالة لمن يهمه الأمر.

وحضرت المجموعة المساندة للأهلي المران بأعداد غفيرة وقلبت المجموعة البانر الخاص بها اعتراضا على سوء النتائج.

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