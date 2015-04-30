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بالفيديو والصور#في_التتش - أبو تريكة ورسالة جوزيه في مران جماهيري حافل للأهلي

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بالفيديو والصور#في_التتش - أبو تريكة ورسالة جوزيه في مران جماهيري حافل للأهلي بالفيديو والصور#في_التتش - أبو تريكة ورسالة جوزيه في مران جماهيري حافل للأهلي

بحضور جماهيري غفير وتواجد محمد أبو تريكة ورسائل مانويل جوزيه، انتهى مران الأهلي مساء الخميس استعدادا لمواجهة المغرب التطواني.

الأهلي يستعد لاستضافة المغرب التطواني مساء السبت في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

التطواني فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق محسن ياجور.

واستعدادا لمواجهة الإياب، فتح الأهلي أبوابه أمام الجماهير لحضور المران في ملعب التتش ومؤازرة لاعبي الفريق والجهاز الفني.

وكما هو متوقع توافد على مدرجات التتش أعداد غفيره من الجماهير التي رفعت العديد من اللافتات لتوجه رسائل عديدة إلى الجميع.

ورفعت جماهير الأهلي لافته كُتب عليها (إفريقيا أو الرحيل .. عليكم أن تختاروا). (طالع التفاصيل)

إلى جانب العديد من اللافتات من بينها مقولة مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي: "الأسوأ من الهزيمة .. عدم القتال للفوز".

شاهد - صور جماهير الأهلي في مدرجات التتش ووصول أبو تريكة

كما حضر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل إلى ملعب التتش لمؤازرة الفريق وسط اشتعال حماس الجماهير في المدرجات. (طالع التفاصيل).

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على المغرب التطواني بهدفين من أجل عبور عقبة المغرب والتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

شاهد – بالفيديو .. جماهير الأهلي في مدرجات التتش

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فيديو اليوم السابع

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