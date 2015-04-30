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#في_التتش – بالصور .. أبو تريكة يشعل المدرجات

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#في_التتش – بالصور .. أبو تريكة يشعل المدرجات #في_التتش – بالصور .. أبو تريكة يشعل المدرجات

وصل محمد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل إلى ملعب التتش لمؤازرة الفريق قبل مواجهة المغرب التطواني وسط أجواء مشتعله داخل النادي.

الأهلي يستعد لاستضافة المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وفتح الأهلي أبوابه أمام الجماهير لأجل حضور مران الفريق، وبالفعل بدأت الجماهير في التوافد قبل ساعة من المران.

تابع – لحظة بلحظة من مدرجات التتش

ورفعت الجماهير رسالة إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني كُتب عليها "إفريقيا أو الرحيل .. عليكم أن تختاروا". (طالع التفاصيل)

وفجأة ظهر محمد أبو تريكة في أرضية ملعب التتش لتشتعل الأجواء أكثر وأكثر قبل أن يجاور أبو تريكة محمود طاهر رئيس النادي في المدرجات لمتابعة ومؤازرة الفريق.

شاهد - مدرجات التتش ووصول أبو تريكة

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