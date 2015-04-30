قائمة الزمالك بدون حفني أمام الفتح الرباطي .. وعودة طلبة

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تسافر المغرب لمواجهة الفتح الرباطي يوم الأحد في إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

وخرج أيمن حفني لقائمة الفريق التي تضم 20 لاعبا لدعم الزمالك بعد تعادله سلبيا في مصر بلقاء الذهاب متأثرا بإصابته.

وكان حفني قد تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في مباراتي الزمالك الأخيرتين بالدوري المصري أمام الاتحاد ثم حرس الحدود.

ورغم مشاركته في مران الفريق الأربعاء. إلا أن اللاعب خرج من قائمة الزمالك بعد التأكد من عدم جاهزيته.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء الأحد وبث مباشرة عبر قناة CRT.

وخرج من قائمة الزمالك خالد قمر وأحمد دويدار للإصابة. بينما عاد حمادة طلبة للدخول في القائمة مرة أخرى بعد غيابه عن مباراتي الاتحاد وحرس الحدود.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمود جنش

الدفاع: عمر جابر - محمد كوفي - أحمد سمير - علي جبر - إسلام جمال - حازم إمام - حمادة طلبة

الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم صلاح - طارق حامد - محمد شعبان - معروف يوسف - مصطفى فتحي

الهجوم: باسم مرسي - أحمد عيد - عبد الله سيسيه - أحمد علي