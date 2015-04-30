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الزمالك سعيد بحالة ملعب الفتح الرباطي

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الزمالك سعيد بحالة ملعب الفتح الرباطي الزمالك سعيد بحالة ملعب الفتح الرباطي

أبدى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك رضاه عن حالة ملعب الأمير مولاي الحسن الذي سيستقبل مباراة الفارس الأبيض مع الفتح الرباطي في إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية يوم الأحد.

وتعادل الزمالك سلبيا في مباراة الذهاب ويحتاج للتسجيل خارج الديار من أجل العبور لدور المجموعات بالبطولة التي يبحث عن أول ألقابه فيها.

وعلم FilGoal.com أن يوسف أجرى اتصالا بالجهاز الفني للزمالك لبث الاطمئنان في نفوس الفريق بجودة أرضية الملعب ووصفه بـ"جيد جدا".

وأشاد يوسف لجهاز الزمالك بحسن معاملة مسؤولي الفتح الرباطي ورد المعاملة الحسنة التي لاقوها في القاهرة.

واطمئن الجهاز الفني على الفندق واختيار ملعب التدريب قريب من مقر إقامة بعثة الزمالك.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على شاشة CRT مباشرة.

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