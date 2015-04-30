بالصور.. "مياه القناة": نواصل تحليل العينات وجميعها مطابقة للمواصفات

قال عادل عبد المنعم، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب لمحافظات القناة: إنه فى إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة من اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والمهندس على حسين رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يستمر عمل قطاع المعامل والجودة برئاسة د. أحمد عبد الفتاح بأخذ العينات وتحليلها وعرض النتائج على المواطنين أولا بأول.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم أخذ عينات من المحطة الكبرى بأبو صوير بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مدينة أبوصوير، وكانت النتائج مطابقة للمواصفات.

وأضاف المتحدث الإعلامى لشركة المياه أنه تصديا لبعض الشائعات بمحافظة السويس عن وجود حالات تسمم قامت الشركة بالاتصال بالمستشفيات لمعرفة أسباب هذه الحالات، وكانت الحقيقة عدم وجود أو وصول أى خالات بالمستشفيات بالسويس بسبب مياه الشرب، وتم التحرك وعمل مسخ شامل وأخذ عينات من المحطات بنطاق الشركة، وتم التأكد من مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية طبقا للقرار رقم 458 لسنة 2007 أيضا تم أخذ عينات اليوم من محطة سرابيوم وتحليلها وكانت نتائجه جميعا المطابقة للمواصفات.



>

السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة أبوصوير أثناء أخذ عينة مياه



>

أثناء عمل التحليل للعينات



>

إجراءات أخذ العينة من المياه



>

السكرتير العام يتابع أخذ العينات من محطة أبو صوير