محافظ الإسماعيلية: 77 مليون جنيه إجمالى الاعتمادات المالية لهذا العام

أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لخطة هذا العام بلغ نحو77 مليون جنيه، منها مبلغ 61 مليوناً و977 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى ومبلغ 15 مليون جنيه من التمويل الذاتى.

وأضاف أنه تم ورود الاعتمادات المالية المخصصة للربع الأول والثانى والثالث من الخطة باجمالى مبلغ 7و44 مليون جنيه، والتى تم توزيعها على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 97% لجميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بالإضافة إلى ورود اعتمادات الربع الرابع والأخير من الخطة بمبلغ 18 مليون و210 آلاف جنيه .

جاء ذلك خلال جلسة اجتماع المجلس التنفيذى التى عقدها محافظ الاسماعيلية برئاسته، وبحضور اللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة وخلال الاجتماع أستعرض محافظ الإسماعيلية البيان التفصيلى لتقرير المتابعة الدورى لتنفيذ ما تم أتخاذه من قرارات فى أخر جلسة للمجلس ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2014/2015 .

>وأكد محافظ الاسماعيلية على جميع رؤساء المراكز والمدن ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة بضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وتوابعها وخاصة المشروعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم من المرافق والخدمات .

وطالب محافظ الاسماعيلية بضرورة رفع درجة الاستعداد لانعقاد امتحانات آخر العام الدراسى بجميع المراحل التعليمية والتى سوف تبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم وتأمين جميع المدارس وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب كما أكد أنه لابد من تفاعل المسؤلين بمختلف مواقعهم مع المواطنيين والتواصل معهم ميدانيا للوقوف على حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية والعمل على حلها بشكل واقعى وملموس وإيجاد حلولا جذرية لتلبية مطالب المواطنيين والمصداقية فى اتخاذ القرارات وإعلام المواطنيين بما يتم اتخاذه من إجراءات من أجل كسب واستعادة ثقة المواطنيين فى الأجهزة التنفيذية والحكومة مع الأخذ فى الاعتبار العمل على استعادة هيبة الدولة والمضى قدما فى رفع كافة الإشغالات وتنفيذ الإزالة الفورية لكافة التعديات أولا بأول وأنه لابد من تفعيل دور المشاركة المجتمعية والشعبية مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المواطنيين .

وأشار اللواء ياسين طاهر إلى ان سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية وأعمال الترسية الخاصة بالبدء فى تنفيذ مشروع تطوير سوق الجمعة من أجل استعادة الوجه الحضارى والجمالى للإسماعيلية مع الأخذ فى الاعتبار عدم التهاون أو السماح بوضع أى تشوينات لمواد البناء فى الشوارع وإلزام أصحاب المبانى الجديدة تحت الإنشاء بقرارات كتابية بعدم وضعها فى الشوارع وما يترتب على ذلك من إعاقة لحركة المرور مؤكدا على ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ومواجهة كافة صور الفساد الادارى بكل حسم وشدة كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بعمل غرف العمليات بجميع القطاعات الخدمية على مدار 24 ساعة متواصلة .

وفى ختام الجلسة قال المحافظ إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية لعقد مؤتمر اقتصادى لمحافظات إقليم القناة وسيناء والشرقية بالاسماعيلية قريبا لمناقشة آليات تحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها بمحافظات الإقليم ..