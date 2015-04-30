محافظ الفيوم يقرر توزيع اللحوم والحلوى على أطفال أيتام بالجمعية النسائية

قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إمداد وتوزيع كميات من العصائر واللحوم والنواشف على الأطفال الأيتام بالجمعية النسائية لتحسين الصحة.

وأكد محافظ الفيوم أهمية رعاية الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم فى كافة مجالات العمل الخيرى لرفع العبء عن كاهلهم، كما أكد على ضرورة الترابط والتضامن والتكافل الاجتماعى بين فئات المجتمع الفيومى القادر وغير القادر لخلق مجتمع اجتماعى قادر على دفع عجلة الإنتاج وتقدم الوطن الأم مصر.

وأشاد المحافظ بالدور التنموى والأعمال الخيرية التى تنفذها الجمعيات الأهلية على أرض المحافظة مما يُجسد معانى التكافل الاجتماعى والعمل الخيرى والخدمى.