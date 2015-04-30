بالصور.. نقابة أطباء الأسنان تنظم اليوم العلمى الرابع بأسوان

نظمت نقابة أطباء الأسنان الفرعية بأسوان، بالتعاون مع الجمعية الإكلينيكية لطب الأسنان، اليوم الخميس، اليوم العلمى الرابع، تحت رعاية اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور محمد صبحى عمر، نقيب أطباء الأسنان، وبحضور الدكتور شفيق الحكيم، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور عبد الهادى ناصف، وكيل الجمعية الإكلينيكية لطب الأسنان، والدكتورة نهاوند ثابت، منسق الاتحاد الفيدرالى العالمى، ولفيف من أطباء الأسنان بأسوان.



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جانب من مؤتمر أطباء الأسنان بأسوان

وأكد الدكتور شفيق الحكيم، أن النقابة تحرص على تنظيم يوم علمى بإحدى محافظات مصر يضم أهل العلم والخبرة وجميع أطباء الأسنان بجمهورية مصر العربية لعرض أفضل العلوم وفاعليتها على مستوى العالم.

وأضاف فى كلمته، "أتمنى أن نحقق ما نصبوا إليه بتغطية النقابات الفرعية بالجمهورية وهذا أحد أدوار النقابة العامة بأنها تغطى خط الصعيد ووجه قبلى وهذا أول يوم علمى من الصعيد وعلى كل أطباء الأسنان أن يتأكدوا بأن النقابة العامة ستصل لهم".

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تكريم كبار الحضور

>ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صبحى، نقيب أطباء الأسنان، ومدير عام الشئون الطبية بجامعة أسوان، بأن فكرة الأيام العلمية هى نفس السياسة التى تنتهجها الدولة للتعليم المستمر، ولا يقتصر على الجامعات فقط، مضيفاً بأن المؤتمر جزء من سياسة الدولة والنقابة والتى تتبعها لإحداث كل ما هو جديد لأسوان بعد حرمانها عقود طويلة من عملية التعليم المستمر لبعد المسافة وتجاهل المناطق النائية.

وأشار الدكتور عبد الرحمن أمين النقابة الفرعية لأطباء الأسنان، إلى أن اليوم العلمى يتناول تحديث لبعض المعلومات الطبية عند أطباء أسوان والحديث فى طب الأسنان بالاستعانة بأساتذة من أطباء أسنان أسوان وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية لأهل أسوان فى كل ما يخص صحة الفم والأسنان.



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حضور المؤتمر أثناء الاستماع للمحاضرين



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المنصة الرئيسية للمؤتمر



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جانب من الحضور