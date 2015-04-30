النيابة تأمر بتشريح جثتين ضحايا إطلاق النار بيد ضابط الاحتياط بكفر الشيخ

قرر وكيل نيابة الرياض فى كفر الشيخ، تحت رئاسة المستشار أحمد عبد الحى، رئيس نيابة كفر الشيخ، وإشراف المستشار محمد الحلو، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمانى عابدين عبد العاطى خيرت 50 سنة، وسومة شعبان حميدة 45 سنة، بمستشفى كفر الشيخ العام، لبيان سبب الوفاة.

وعلى جانب آخر تم تحويل هبة، المصابة بطلق نارى من الناحية اليمنى بالصدر لخطورة حالتها من مستشفى كفر الشيخ العام لمستشفى المنصورة ومازالت حالة إيهاب عابدين مستقرة، ويرقد بمستشفى كفر الشيخ العام

>وكان اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، يفيد بأن المقدم هيثم الهياتمى رئيس مباحث الرياض، تم إبلاغه بمصرع عابدين عبد العاطى خيرت 50 سنة وسومة شعبان حميدة 45 سنة، وإصابة كل من إيهاب عابدين نجل الأول، وهبة، على يد عصام نجل القتيل، ضابط شرطة محال للاحتياط، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم، مما أدى بالقاتل إلى إطلاق النيران على والده وزوجته وإصابة آخرين.. وتم نقل المصابين وجثث القتيلين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وأمرت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بمتابعة المصابين، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.

- القبض على الضابط المحال للاحتياط قاتل والده وزوجة أبيه فى كفر الشيخ

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