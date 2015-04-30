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السيطرة على حريق شب بنصف فدان قمح فى المراغة بسوهاج

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السيطرة على حريق شب بنصف فدان قمح فى المراغة بسوهاج السيطرة على حريق شب بنصف فدان قمح فى المراغة بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق شب بناحية نجع الجعران، التابع لقرية بنى هلال فى مساحة مزروعة بمحصول القمح.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب بمساحة من محصول القمح بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز، وقاده الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، والنقيب أحمد مصطفى المشنب، معاون مباحث المركز، بنشوب الحريق بمحصول قمح ملك إبراهيم "ن أ ق" 59 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى احتراق مساحة حوالى نصف فدان، وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ولم يعلل سببا لنشوب الحريق ونفى الشبهة الجنائية، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1974 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف .

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