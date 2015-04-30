نجم ألمانيا السابق: بايرن سيعبر برشلونة بدون روبن

أكد أرن فريدريتش لاعب منتخب ألمانيا السابق أن بايرن ميونيخ سيتخطى عقبة برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال على الرغم من افتقاده لجهود النجم الهولندي أريين روبن.

ويثق فريدريتش بقدرة بايرن على التأهل وأكد أن الفرق الألمانية تعلم جيدا كيفية التعامل مع غيابات بعض العناصر المؤثرة بها.

تحدث فريدريتش للصحفيين قائلا:"روبن مصاب، هو لاعب مهم جدا دون شك.. كان سيساهم بقوة مع بايرن".

وأضاف "ولكنني أرى أن بايرن سيتأهل.. الفرق الألمانية دائما ما تواكب غياب بعض عناصرها الأساسية".

وأردف "بايرن لديه لاعبين ممتازين، الفريق قوي للغاية.. سأعتقد أنهم سيتأهلون للنهائي".

ويحل بايرن ضيفا على برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال بعدما توج منذ أيام قليلة بلقب الدوري الألماني للمرة الـ25 في تاريخه.