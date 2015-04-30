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ميلان يجدد الثقة في إنزاجي

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ميلان يجدد الثقة في إنزاجي ميلان يجدد الثقة في إنزاجي

جدد نادي ميلان الثقة في مدربه فيليبو إنزاجي بعدما تواردت أنباء عن إمكانية إقالته عقب الخسارة التي تلقاها أما جنوى بالدوري الإيطالي يوم الأربعاء.

وأفادت قناة نادي ميلان الرسمية بأن إدارة الفريق قررت الإبقاء على إنزاجي في الوقت الراهن في عدم وضوح الرؤيا للموسم المقبل في ظل المفاوضات الموجودة بين مالك النادي سيلفيو برلسوكوني وبين بي تايشبول رجل الأعمال التايلاندي والتي يرغب من خلالها الأخير شراء 51% من أسهم الروسونيري.

وتلقى ميلان الخسارة العاشرة له في الدوري على يد المدرب إنزاجي والذي تولى المهمة مطلع الموسم الحالي خلفا للهولندي كلارنس سيدورف الذي فشل في الوصول بالفريق لمسابقة أوروبية.

ويحل ميلان ضيفا على نابولي يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

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