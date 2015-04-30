رسميا - دورتموند يعلن أن جوندوجان لن يجدد عقده

أعلن بروسيا دورتموند الألماني أن لاعب وسطه إلكاي جوندوجان لن يجدد عقده مع الفريق بعد فشل المفاوضات رسميا بينهما.

وينتهي عقد جوندوجان في نهاية الموسم المقبل وهو ما يزيد من فرص بيعه الصيف المقبل للاستفادة من أي عائد مادي.

وأعلن دورتموند اليوم الخميس في بيان رسمي أن اللاعب لن يقوم بتجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف 2016 ليصبح أقرب الراحلين عن الفريق.

وكان دورتموند قد أعلن رحيل مدربه يورجن كلوب بنهاية هذا الموسم وتعيين توخيل مديرا فنيا بداية من الموسم المقبل.

وتشير التقارير أن مانشستر يونايتد اتفق مع جوندوجان على كافة شروط التعاقد على أن ينتقل للشياطين الحمر الصيف المقبل.