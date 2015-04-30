رئيس بايرن: ليفاندوفيسكي سيلحق بمباراة برشلونة

(إفي): أكد كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أن روبرت ليفاندوفيسكي يمكنه اللحاق بالمباراة التي سيخوضها الفريق البافاري الأسبوع المقبل أمام برشلونة في دوري الأبطال الأوروبي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، قال رومينيجه إنه على قناعة كاملة بأن ليفاندوفيسكي سيلعب أمام البرسا، مبينا أنهم يقومون حاليا بعمل قناع اصطناعي خصيصا له لكي يرتديه خلال اللقاء.

وكان ليفاندوفيسكي قد تعرض لإصابة في الفك العلوي وحاجز الأنف وكدمة في الرأس إثر مداخلة مع حارس بروسيا دورتموند ميتشل لانجيراك، خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس ألمانيا أول أمس.

وفيما يتعلق بالمهاجم فرانك ريبيري، أعرب رومينجيه عن تفاؤله أيضا "الأطباء بالنادي يعملون ليل نهار لكي يكون متاحا ويتمكن على الأقل من أن يكون ضمن البدلاء" أمام الفريق الكتالوني.

ويعاني الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونخ، من موقف صعب قبيل مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي التشامبيونز ليج، نظرا لتأكد غياب أريين روبن وديفيد ألبا وهولجر بادشتوبر.