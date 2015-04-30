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عودة جاريث بيل

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عودة جاريث بيل عودة جاريث بيل

(إفي): عاد الويلزي جاريث بيل للمشاركة من جديد في مران فريقه ريال مدريد يوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا، وبرهن لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن بمقدوره المشاركة بعد يوم السبت أمام سيفيليا في الجولة الـ35 بالليجا.

وبات بإمكان بيل العودة للعب مجددا بعد 12 يوما من تعرضه للإصابة خلال مباراة الملكي أمام مالاجا في الليجا يوم 18 أبريل الجاري.

وأكمل بيل خطة تعافي خاصة من إصابته العضلية التي جعلته يغيب عن لقاء أتليتكو مدريد في دوري الأبطال وعن مباراتي سيلتا فيجو وألميريا في الليجا.

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