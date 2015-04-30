رئيس سيفيليا: ريال مدريد يعرف أنه قد يخسر الليجا السبت القادم

\(إفي): ذكر رئيس نادي سيفيليا، خوسيه كاسترو اليوم الخميس أن فريقه "لم يخسر أي مباراة على أرضه منذ 15 شهرا"، ومن ثم أوضح أن ريال مدريد، منافسه القادم في الدوري الإسباني لكرة القدم "يعرف أنه قد يخسر الليجا السبت القادم".

وأضاف "عليهم أن يحترموننا كما نحترمهم. إنهم يعلمون أنهم قد يخسرون لأن هذا حدث بالفعل العام الماضي. نحن سعداء بالفعل بالأهداف التي حققناها".

وأعلن رئيس نادي سيفيليا أن "الاستاد سيكون ممتلئا عن أخره"، نظرا لأنه "لم يتبق سوى عدد قليل من التذاكر"، مشيرا إلى أنها "ستكون مباراة محتدمة ورائعه".

وكان كاسترو متواجدا يوم الأربعاء في العاصمة البولندية وارسو، التي تستضيف نهائي دوري أوروبا، وذلك ليسلم كأس حامل اللقب، رغم أنه اعترف بأن "الفكرة هي إعادته مرة أخرى إلى سيفيليا" نظرا لاعتقاده بأن "الفوز مرة أخرى (بهذه البطولة) سيكون مثاليا" حتى يتمكن الفريق من التأهل بشكل مباشر إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا بـ82 نقطة مبتعدا بنقطتين عن برشلونة المتصدر، فيما يحل سيفيليا بالمركز الرابع بـ69 نقطة بفارق ست نقاط عن أتليتكو مدريد الثالث.