صورة 3 يوليو.. والحليف الذي أصبح رئيس || بقلم: أحمد نديم

عزيزي حليف 30 يونيو يجب أن نحافظ على الصورة التي التقطناها سويًا في 3 يوليو، يوم أن ترأست الخطاب التاريخي، و نحن جميعًا حولك ممثلين في أفراد كل منهم يمثل شريحة مهمة في المجتمع، هذا المشهد الذي أرعب أعدائنا، ويعملون الآن على تفكيكه ولا يجب أن تعطيه الفرصة، فأنت اخترت تحمل مسؤولية القيادة، وهذا تكليف ولن نسمح بأن يكون غير ذلك.

نشعر بأن هناك أزمة ثقة دخلت بيننا تواجه برد فعل غير حكيم من جميع الأطراف، لن أخوض فيها، ولكن أي شخص من أعضاء الصورة التاريخية ينقلب على العهد أصبح لا يمثل إلا نفسه بما فيهم أنت لأنكم في هذا الموقف كنتم ممثلين لإرادة الشعب وإذا اختلفتم فيجب الاحتكام به.

عزيزي الحليف القائد ليست كل قراراتك تحوذ رضانا، ولكن اختلاف وجهات النظر لا يعني أننا ننقد العهد معك و لا ننسى دورك في حمايتنا و تخليصنا من نفق مظلم كنا ذاهبون إليه، ولكن أنت أيضًا يجب أن تحترم وجهات النظر المضادة وتضعها في حسبانك.

نعلم أن هذه المرحلة حرجة ودقيقة و تريد أن تجمع فيها بين أهل الثقة و الخبرة، لكننا في حاجة أكثر لأشخاص في السلطة تخاف الله أولًا، و ينظر إليك الشعب في هذه المرحلة أنك المنقذ فلا تخزله.

إننا نشعر أنك شخص صادق النية ولكن لا تبني الأوطان بالنوايا، ولن يتفق الناس جميعًا عليك ولكنك رئيسنا، ويجب أن تكون قادرًا على احتواء الجميع.

سيادة الحليف يجب أن تتذكر دائمًا أنك تحكم شعب فاقد الثقة فرفقًا بنا حتي نلمس الاختلاف بشكل مادي وليس في خطابات أو أحاديث لمسؤولين فقط ، و مصارحتك لنا دائمًا بحقيقة الوضع شئ إيجابي منك يعبر عن احترامك لنا ، ولكنني أدعوك للعودة للأحاديث المجتمعية من جديد قبل اتخاذ القرارات المصيرية بشرط انتقاء أعضائها بدقة من أشخاص يخافون الله و يحبون وطنهم.

تمكين الشباب شئ إيجابي، ولكن الخوف من أن تفسدهم ثقتك الزائدة فيهم، فأحذر أن ينتفع من حولك أو تتغير نفوسهم بوضعهم الجديد فللسلطة بريق يصعب مقاومته.

عزيزي الحليف.. المعارضة الآن أصبحت متمثلة في الإخوان فقط، ولا يوجد رموز أخرى لها، ويجب أن نخلع فكرة تخوين المعارضيين فنحن نتفق معك في أشياء ونختلف أيضًا، و يجب أن تشجع وجود منابر إعلامية وطنية تكون موضوعية في نقدها للنظام تسمح بظهور تيار معارض بدل من ذلك الإرهابي الذي يدعي الوطنية و القنوات والدول التي تقف خلفه.

وأخيرًا.. ليس بالهتاف فقط يصنع الفرعون ولكن المقربين منك أيضًا يستطيعون أن يفعلوا ذلك إذا وضعتهم بينك وبين حلفاؤك، و تذكر دائمًا صورة 3 يوليو.