دوري ثقافي سكاني بين مراكز الشباب بالوادى الجديد‎

يلتقي مركز شباب بلاط مع مركز شباب تنيدة بالوادي الجديد في مسابقة الدوري الثقافي السكاني.

وقال حسن سيد مدير مركز إعلام الداخلة إنه سيتم التحكيم في المسابقة من خلال لجنة برئاسة مدير الإدارة الصحية ببلاط وتكون موضوعات المسابقة حول الإعلام السكاني وتنظيم الأسرة والقضية السكانية يذكر ان المسابقة يشارك فيها ثمانية مراكز للشباب بالداخلة وبلاط.

من جانبها قالت عبير متولي مدير مكتب السكان بالوادي الجديد ان الشباب لة دور أساسي ومحوري فيها لذا كان لزاما التركيز علي قضايا تنظم الأسرة والصحة الإنجابية ومختلف الموضوعات من خلال دوري ثقافي ، هذا الي جانب المعلومات السياسية والسكانية في مصر بصفة عامة والوادي الجديد علي وجه الخصوص ، كذلك قضايا الأمية أهمية المشاركة المجتمعية.