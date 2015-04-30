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تطوير مركز شباب قرية غرب الموهوب بالداخلة بالوادي الجديد‎

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تطوير مركز شباب قرية غرب الموهوب بالداخلة بالوادي الجديد‎ تطوير مركز شباب قرية غرب الموهوب بالداخلة بالوادي الجديد‎

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

انتهت محافظة الوادي الجديد، من أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بالوادي الجديد ،بتكلفة اجمالية 300 الف جنيه.

وقال  يحي دياب، مديرعام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المديرية تقوم حاليا بتطوير ورفع كفاءة اكثر من 14 مركز شباب علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة ،ضمن خطة طموحة لتطوير جميع مراكز الشباب بالمحافظة وأكد أن المديرية بدأت اليوم الخميس تنفيذ دوري المصالح الرياضية بالدواوين الحكومية والهيئات والمديرية الخدمية ،بمشاركة 20 لجنة رياضية بكل مصلحة حكومية مشاركة في الدوري ،والذي يضم العاب خفيفة مثل كرة القدم وتنس الطاولة والطائرة.

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