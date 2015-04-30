القبض على عصابة الدراجات النارية فى الدقهلية

تمكنت مباحث الكردى من القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية، حيث اعتاد اثنان من العاطلين سرقة الدراجات النارية من أمام المصالح الحكومية ومن أمام المنازل بأنحاء مركز الكردى التابع لمحافظة الدقهلية.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث الكردى بتكرار ظاهرة سرقة الدرجات البخارية بانحاء المدينة.

و على الفور قام الرائد احمد الجندى بالبحث و التحرى حيث تم القبض على كلا من بلال م 18 سنة عاطل ومقيم ميت سلسيل و عمر م17 سنة عاطل ومقيم ميت سلسيل وتم تحرير محضر رقم 930 جنح الكردى.