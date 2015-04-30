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القبض على 6 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة

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القبض على 6 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة القبض على 6 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 6 عاطلين بينهم مسجل شقى خطر وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الإتجار .
>جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث قد تمكنوا من ضبط 6 عاطلين بدائرة مركزى إدكو وكفر الدوار بينهم مسجل خطر وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وعدد من الأقراص المخدرة بالبحيرة بقصد الإتجار .

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مصر 365