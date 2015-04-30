محافظ دمياط: يجب مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها بكل حزم

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا برؤساء القرى بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة والمحاسب أحمد الشناوى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن، شدد فيه على المواجهة الجادة والتصدى بحسم للبناء على الأراضى الزراعية والعمل على إزالة المخالفة فى مهدها وقبل استفحالها .

وقال المحافظ إن ذلك يحدث من خلال اتخاذ عقوبات رادعة وإحالة المسئول عن المخالفة سواءً المعتدى أو مشرف الحوض إلى المساءلة القانونية، وأصدر المحافظ توجيهاته اللواء المحافظ بعدم اعتماد أية قرارات إزالة ناتجة عن تراخى فى الإجراءات حتى لا تكون ستاراً للمخالفة حيث سيحال المسئول للمساءلة، ووجه لرؤساء المراكز والمدن بأنه لا مجال للتعلل بضعف الإمكانيات بعد أن وفرت المحافظة كافة المعدات اللازمة .

ووجه بتشكيل لجنة من المسئولين المعنيين بالوحدة المحلية والزراعية وشيخ الناحية لتفعيل قرارات التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية وأنه سيكون هناك لجان متابعة من المحافظة للمرور على الحالات بالقرى والمدن مؤكداً بأن مواجهة التعديات هى المعيار الأوحد للترقى فى إشارة منه إلى أهمية الإزالة الفورية للمخالفات وعدم الاكتفاء بالإجراءات والعقوبات المحددة بالقانون 119 لسـ2008ـنة، كما تشمل الإجراءات إزالة كافة أنواع المخالفات على الأراضى الزراعية والمخالفة لقانون البناء الموحد وعلى أملاك الدولة.. كما شدد المحافظ على قضية خدمة المواطنين وتوفير سبل الراحة وحسن المعاملة والعمل على حل مشاكل المواطنين أولاً بأول دون إبطاء، وكذلك التواجد فى مواقع العمل الميدانى ووسط الجماهير حيث أكد المحافظ أنه غير راض عن حالة القرى ومستوى النظافة والأداء مؤكداً قد منح الفرصة الكافية وأنه قد جاء وقت المساءلة، كما شدد المحافظ على تنفيذ الخطط الاستثمارية والعاجلة فى موعدها ووفقاً للجدول الزمنى لها مؤكداً بانه لا مكان للمتقاعسين .