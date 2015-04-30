«طاهر» يحضر مران الأهلى ويطالب اللاعبين بالفوز

تواجد المهندس محمود طاهر رئيس النادى ومعه كامل زاهر أمين الصندوق واللواء شرين شمس مدير مقر الجزيرة فى ملعب التتش لحضور مران الفريق

> وحرص رئيس النادى على مساندة الجهاز الفنى واللاعبين من خلال التواجد فى ملعب مختار التتش للشد من أزر الفريق ومطالبتهم بتحقيق الفوز والوصول إلى دور المجموعات لتحقيق أمال جماهير الأهلى التى لم تخيب ظن الفريق وحضرت بأعداد كبيرة لتشجيع الفريق وتحفيزه قبل مواجهة المغرب التطوانى

> وفتح الأهلى أبوابه أمام الجماهير لحضور تدريبات الفريق التى تقام مساء اليوم قبل المواجهة الهامة مع فريق المغرب التطوانى فى أياب دور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.