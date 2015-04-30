صحيفة: كوكا أخطر زملائه بالرحيل لبنفيكا .. ويتقاضى 400 ألف يورو

اقترب أحمد حسن "كوكا" المهاجم المصري في صفوف ريو أفي من الانضمام إلى بنفيكا بعد أن أبلغ زملائه في الفريق بالرحيل مع نهاية الموسم الجاري وفقا لوسائل الإعلام البرتغالية.

وكان كوكا قد تصدر أغلفة المجلات البرتغالية الشهيرة يوم الأربعاء تنويها عن اقتراب بنفيكا - بطل الدوري البرتغالي الموسم الماضي ومتصدره حاليا بفارق ثلاث نقاط عن بورتو الوصيف-.

وذكرت صحيفة (أو جوجو) البرتغالية الشهيرة أن كوكا أخطر زملائه بالرحيل إلى بنفيكا نهاية الموسم وسيوقع لمدة خمسة مواسم.

طالع || كوكا على أعتاب بنفيكا

وكانت وسائل الإعلام البرتغالية قد أجمعت على أن اللاعب سينتقل مقابل 600 ألف يورو يحصل عليها ريو أفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوكا سيتقاضى راتبا سنويا بقيمة 400 ألف يورو.

أما صحيفة (ريكورد) فقد أكدت أن المفاوضات من بنفيكا تسير جيدا مع الشركة التي تسوق لأحمد حسن "كوكا" والتي يمتلكها وكيل اللاعبين الأشهر حاليا في العالم خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو وراداميل فالكاو وجوزيه مورينيو وغيرهم.

وتأتي مفاوضات بنفيكا مع كوكا لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم رقم 9 في الفريق فانديرلاي دياس مارينو.

وسجل كوكا 11 هدفا في 17 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري البرتغالي هذا الموسم، إضافة لهدفين في مسابقة الكأس.