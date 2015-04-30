مكياجك على طريقة الكويتية  Marmar

حققت الفاشينيستا الكويتية مرمر حضوراً مميزاً في عالم الجمال، فهي تحظى بمتابعة أكثر من 340 ألف شخص على إنستغرام ينتظرون منها الجديد يومياً.

تعرف مرمر بأسلوبها الخاص بالمكياج والذي تركز فيه على مكياج العينين وإظهار جمالهما، بحيث تستخدم الآي لاينر بشكل دائم مع اختلاف الرسم المعتمد وفق طبيعة الإطلالة والمناسبة. وأحياناً، تضيف الرموش للعين لإضفاء جاذبية مميزة . أما بالنسبة لأحمر الشفاه فيمكننا القول بأنها تنوع في الألوان على الرغم من تركيزها في أغلب الإطلالات على الأحمر القاني.

تتمتع مرمر بلون بشرة مميز وهي تعرف كيف تعكس جمال لون سحنتها العربية باستخدام الأساس المناسب .

"سيدتي نت "اختار لكنّ إحدى صورها ليعرضها عليكنّ مع تحديد مستحضرات التجميل المستخدمة في هذه الإطلالة :

*أساس الوجه من "بوبي براون ستيك".

*بودرة "لوس باودر" من "كريولان".

*أما أحمر الشفاه فهو من "انجلوت".

*آي لاينر شارمل ضد الماء.

*قلم تحديد الحواجب من "كريولان".

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