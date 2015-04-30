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مدير مدرسة بسوهاج‎ يحتجز مدير إدارة طما التعليمية اعتراضًا على استبعاده

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مدير مدرسة بسوهاج‎ يحتجز مدير إدارة طما التعليمية اعتراضًا على استبعاده مدير مدرسة بسوهاج‎ يحتجز مدير إدارة طما التعليمية اعتراضًا على استبعاده

وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعى

أحال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم، مدير مدرسة مشطا الثانوية الصناعية للتحقيق بسبب تجمهر عدد من مدرسى المدرسة بعد أن أوحى لهم مدير المدرسة بذلك على مدير إدارة طما التعليمية أثناء قيامة باتخاذ الاجراءات القانونية لاخلاء طرف مدير المدرسة بسبب تردى العملية التعليمية بالمدرسة وكثرة شكاوى أولياء الأمور من سوء حال المدرسة وقاموا بحبس مدير الإدارة داخل المدرسة بعد أن أغلقوا بابى الخروج لإجباره على العدول عن القرار. وكان وكيل وزارة التربية والتعليم قد اتخذ قرار باستبعاد مدير مدرسة مشطا الثانوية عن ادارة المدرسة بسبب شكوى اولياء الامور والتاكد من ذلك من خلال تقارير المتابعة الا ان مدير ادارة المدرسة رفض تنفيذ قرار الاستبعاد وعندما تم تكليف مدير ادارة طما التعليمية باخلاءة اداريا قام عدد من انصار مدير المدرسة من العاملين بالمدرسة بغلق ابواب المدرسة وحبس مدير الادارة بالمدرسة حتى يتراجع عن اجراءات النقل الادارى الامر الذى ادى الى قيام مدير ادارة طما التعليمية الاستغاثة بشرطة النجدة التى قامت بدورها بفتح ابواب المدرسة وانقاذ مدير الادارة . وعلمت وكالة “أونا” انة تجرى الان اتصالات ما بين طرفى النزاع بتدخل بعض الشخصيات للاكتفاء باستبعاد مدير ادارة المدرسة واحالتة للتحقيق .

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