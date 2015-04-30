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ميناء الغردقة يستعد لاستقبال 3 سفن سياحية الشهر القادم

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ميناء الغردقة يستعد لاستقبال 3 سفن سياحية الشهر القادم ميناء الغردقة يستعد لاستقبال 3 سفن سياحية الشهر القادم

صورة أرشيفية

يستعد ميناء الغردقة لاستقبال ثلاث سفن سياحية خلال الاسبوع الثانى من شهر مايو القادم، حيث يستقبل السفينة ستار بريد يوم الجمعة الموافق 8 مايو والسفينة نوتيكا يوم السبت الموافق 9 مايو والسفينة سفن سيزف وجير يوم الثلاثاء الموافق 12/5 .

و قد شدد اللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على ضرورة العمل على تيسير كافة الإجراءات للسائحين بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء .

يأتى هذا فى إطار ما يشهده ميناء الغردقة البحرى من تدفق للأفواج السياحية من مختلف الجنسيات و خاصة بعد تطوير الميناء واستعدادها لاستقبال اكثر من سفينة فى نفس الوقت و تجهيز صالات الوصول و السفر .

على جانب آخر صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر على ان الهيئة تبذل قصارى جهودها لتشغيل الخط السياحى الداخلى الغردقة – شرم الشيخ و ذلك بتشغيل عبارتين لتنشيط السياحة الداخلية و العمل على تنشيط الحركة الملاحية بميناء الغردقة .

كما تعمل الهيئة على جذب خطوط ملاحية جديدة لتشغيل عبارات ركاب على خط الغردقة – ضبا .

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