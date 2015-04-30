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سام سميث يلغي حفلاته الأستراليّة بسبب نزيف في حباله الصوتيّة

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الخميس 30-04-2015 13:28

كشف النجم العالمي Sam Smith أنّه ألغى الحفلات المتبقيّة ضمن جولته الفنيّة في أستراليا بسبب نزيف أصاب حباله الصوتية.

وقال المغنّي البريطاني، الحائز على جائزة Grammy، معتذراً لجمهوره، "إنّ القرار اتّخذ بناء على أوامر الطبيب".

وأضاف في بيان: " أنا حزين جدّاً لإبلاغ جمهوري الأسترالي أنّه يتعيّن عليّ إلغاء جولتي في البلاد".

وتابع: "جهازي الصوتي منهك منذ فترة قصيرة، لكن الليلة الماضية في سيدني تعرّضت لنزيف بسيط في حبالي الصوتيّة. وأكد الأطباء أنّني بحاجة للراحة التامة كي أتعافى ، وإلّا قد يطول الأمر".

وقالت شركة Frontier Touring ، التي تروّج لحملته في أستراليا، إنّها تعمل مع Sam على تحديد مواعيد جديدة للحفلات في كانون الأول- ديسمبر.

وكان من المقرر أن يقدّم Sam Smith مزيداً من الحفلات في سيدني وملبورن وأديليد وبيرث قبل أن يبدأ الجانب الآسيوي من جولته، في السابع من أيار- مايو.

 

 

 

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