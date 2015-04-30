مايلي سايرس تنفصل عن حبيبها لتعود الى ليام هيمسوارث

بعد أن انفصلت النجمة العالميّة Miley Cyrus عن حبيبها Patrick Schwarzenegger الذي ارتبطت فيه حوالى الـ5 أشهر، عادت من جديد إلى أحضان خطيبها السابق Liam Hemsworth.

وأشارت وسائل إعلام أمريكيّة إلى أنّ الحبيبين عادا إلى سابق عهدهما، بعد أن شوهدا سويّاً في لوس انجلوس.

وأكّد مصدر مقرّب من النجمة، أنّ الثنائي كانا يخرجان سويّاً في لوس انجلوس، في الآونة الأخيرة.

وما يرجّح إمكانيّة إحياء هذه العلاقة، هو أنّ Liam لا يزال يعيش حياة العزوبيّة، منذ أن أعلن انفصاله عن Miley في سبتمبر 2013.

ولفت مصدرٌ آخر مقرّب إلى أنّ Liam، وبعد انفصاله عن النجمة، حاول قطع العلاقة معها نهائيّاً، لكنّها كانت تحاول دائماً مراسلته، وقد بدأ بالإجابة مؤخراًعلى مكالماتها، وهذا ما جعلهما يعودان من جديد.

وكانت عدسات الباباراتزي التقطت صوراً للثنائي سويّاً في سوهو هاوس، في ويست هوليوود، في 24 أبريل، وبدا وكأنّهما في موعد غرامي.

يذكر أنّ Liam Hemsworth كان قد طلب يد Miley Cyrus للزواج في يونيو 2012، بعد 3 أعوام من علاقة متقطّعة بينهما.