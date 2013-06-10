أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ثقب طبلة الأذن يحتاج دائما لجراحة

Google+ Print
ثقب طبلة الأذن يحتاج دائما لجراحة ثقب طبلة الأذن يحتاج دائما لجراحة

أرسلت قارئة تقول "أنا أعانى من ثقب قديم فى طبلة الأذن منذ أن كنت صغيرة وعمرى الآن ١٩ عامًا، والآن أعانى من صداع وضعف عام بسمعى، وذهبت إلى الطبيب وقال إن العلاج هو إجراء جراحة وأنا متخوفة بشدة، فهل هناك علاج دون الجراحة وما هو سبب الصداع المستمر؟

يجيب الدكتور مصطفى حليم، استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن ثقب الأذن بالذات علاجه هو الجراحة، وكلما كان الأمر سريعا كان أسهل، لذلك أنصح القارئة بسرعة إجراء الجراحة وإلا سيتسع الثقب ويترتب على ذلك مضاعفات كثيرة.

أما عن الألم الذى تشعر به فهو نتيجة استخدام المريض للماء داخل أذنه فهذا يتسبب بحدوث مضاعفات كثيرة فى الأذن، لذلك ننصح المرضى دائما بتجنب دخول المياه أو أى سائل إلى الأذن إلا أنواع معينة من القطرات وتحت إشراف الطبيب.

أما عن الصداع الدائم ففى هذه الحالة قد يكون ناتج عن خلل فى الجيوب الأنفية ولابد من عمل أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية ولابد هنا من التأكيد على عامل الوقت، لأن مع إهمال العلاج أو التخوف من الجراحات قد يسبب مضاعفات كثيرة نحن فى غنى عنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365