ثقب طبلة الأذن يحتاج دائما لجراحة

أرسلت قارئة تقول "أنا أعانى من ثقب قديم فى طبلة الأذن منذ أن كنت صغيرة وعمرى الآن ١٩ عامًا، والآن أعانى من صداع وضعف عام بسمعى، وذهبت إلى الطبيب وقال إن العلاج هو إجراء جراحة وأنا متخوفة بشدة، فهل هناك علاج دون الجراحة وما هو سبب الصداع المستمر؟

يجيب الدكتور مصطفى حليم، استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن ثقب الأذن بالذات علاجه هو الجراحة، وكلما كان الأمر سريعا كان أسهل، لذلك أنصح القارئة بسرعة إجراء الجراحة وإلا سيتسع الثقب ويترتب على ذلك مضاعفات كثيرة.

أما عن الألم الذى تشعر به فهو نتيجة استخدام المريض للماء داخل أذنه فهذا يتسبب بحدوث مضاعفات كثيرة فى الأذن، لذلك ننصح المرضى دائما بتجنب دخول المياه أو أى سائل إلى الأذن إلا أنواع معينة من القطرات وتحت إشراف الطبيب.

أما عن الصداع الدائم ففى هذه الحالة قد يكون ناتج عن خلل فى الجيوب الأنفية ولابد من عمل أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية ولابد هنا من التأكيد على عامل الوقت، لأن مع إهمال العلاج أو التخوف من الجراحات قد يسبب مضاعفات كثيرة نحن فى غنى عنها.