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رغم تضارب الأخبار حوله مسلسل شيرين في رمضان 2015

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رغم تضارب الأخبار حوله مسلسل شيرين في رمضان 2015 رغم تضارب الأخبار حوله مسلسل شيرين في رمضان 2015

الخميس 30-04-2015 16:12

وقعت شركة "بي لينك برودكشنز" اتفاقية شراكة إنتاجية مع شركة "إيغل فيلم برودكشن"، في تعاون أوّل بين الجهتين تنص على الإشتراك في إنتاج مسلسل "الكابوس" من تأليف الكاتبة الشابة هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري وبطولة الفنانة غادة عبد الرازق إضافة إلى كل من آيتن عامر، كريم محمود عبد العزيز، الفنان الكبير أحمد راتب والشاب كريم قاسم، إضافة الى نخبة من نجوم الدراما المصرية، كما الإشتراك في إنتاج مسلسل "طريقي" الذي تلعب بطولته النجمة المصرية عبدالوهاب في أولى تجاربها الدرامية، رؤية الكاتب الكبير تامر حبيب، إخراج محمد شاكر خضير وبطولة النجم السوري باسل خياط، الفنانة القديرة سوسن بدر، أحمد فهمي ونخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، على أن يتم عرض المسلسلين في شهر رمضان المقبل على أهم القنوات الفضائية العربية.
كما اتفق الطرفان على آلية التعاون المستقبليّ بين الشركتين والعمل على الاستفادة من شراكتهما لرفع مستوى المنافسة في الإنتاج الدرامي العربي.

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سيدتي

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