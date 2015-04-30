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سكارليت جوهانسون: هذا سبب انفصالي عن ريان رينولدز

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الخميس 30-04-2015 16:34

صرّحت النجمة الأمريكيّة Scarlett Johansson أنّ علاقتها بزوجها السابق النجم Ryan Reynolds كانت فاشلة.

وعلى الرغم من استمرار علاقتهما لأكثر من سنتين، إلا أنّ النجمة اعتبرت في حديثها مع مجلة " Parade "، أنّها كانت علاقة سطحيّة.

ولفتت Scarlett إالى أنّها متقلّبة المزاج، وتجد صعوبة فى العيش مع شخص لا يملك وقته، كما أنّها تريد زوجها أن يهتم بها في كلّ وقت تحتاجه، وما حدث مع Ryan أنّهما لم يلتقيا إلا قليلاً، بسبب كثرة العمل.

وختمت النجمة بالقول إنّها لم تجد عيوباً بزوجها السابق، لكن غيابهما وإنشغالهما كان له دور كبير في تحطيم حياتهما الزوجيّة.

يذكر أن Ryan Reynolds رزق مؤخراً بطفل من زوجته الحالية Blake Lively التي تزوجها عام 2012 بعد 11 شهراً من المواعدة. 

 

 

 

 

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