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هذه هي الممثلة التي ستؤدّي دور السلطانة كوسيم

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هذه هي الممثلة التي ستؤدّي دور السلطانة كوسيم هذه هي الممثلة التي ستؤدّي دور السلطانة كوسيم

الخميس 30-04-2015 19:43

وأخيراً اتضح اختيار المنتج التركي الشهير تيمور ساوجي منتج السلسلة التاريخية الأشهر "حريم السلطان"، للممثلة التي وقع عليها اختياره لتكون بطلة مسلسله التاريخي الجديد المزمع تقديمه في مطلع عام 2016.
الممثلة التركية الشابة هي بينسو سورال البالغة من العمر 23 عاماً، وهي شقيقة الممثلة المعروفة هاندا سورال وستقوم بأداء دور السلطانة كوسيم من سن الـ 16 لغاية الـ 20 عاماً.
وجاري البحث عن ممثلين آخرين وخاصة الممثلة المناسبة لتأدية دور السلطانة صفية والدة السلطانة كوسيم.
وسبقتها للترشيح الممثلة التركية بيرين سات لكن غيرة زوجها مغني البوب التركي كينان دوغلو منعتها من قبول الدور، كما رشح الإعلام التركي والجمهور كلا من الممثلات: بيرغوزار كوريل وتوبا بويوكستون وهازال كايا لكن المنتج نفى صحة كل هذه الترشيحات، واختار ممثلة غير مشهورة كثيراً خارج تركيا ليغامر بها كما فعل مع الممثلة مريم أوزيرلي التي رشحت هي أيضاً لبطولته من جانب الألاف من محبيها في تركيا والدول العربية.

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