وزير الآثار: المنوفية تعوم على بحر آثار.. وينتقد الإهمال بجبانة قويسنا

قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار إنه سيعمل خلال الفترة القادمة على إنشاء متحف خاص بمحافظة المنوفية، ليجمع آثار المحافظة المنتشرة فى مختلف مراكزها، بالإضافة للقطع الآثرية المحتفظ بها بمتاحف طنطا والقاهرة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها وزير الآثار، يرافقه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية لتفقد جبانة قويسنا الآثرية.

وأضاف: ” أفضل وسيلة لاظهار تراث محافظة المنوفية هى انشاء متحف خاص بالمحافظة يعمل على عرض الاثار المكتشفة”.

واشار الوزير إلى اكتشاف اثار ومناطق اثرية فى محافظة المنوفية بصورة كبيرة خاصة فى مراكز منوف وقويسنا واشمون لانها كانت من اكثر المناطق لتواجد الفراعنة ، كما ان المحافظة تعوم على كتلة من الاثار ولابد من ابراز هذا التاريخ للمواطنين.

وأنتقد الوزير تراكم القمامة حول المنطقة الاثرية بمدينة قويسنا مطالبا المحافظ بضرورة العمل على رفعها فى أقرب وقت وتنظيف المنطقة بالكامل مؤكدا على ضرورة بناء سور حول المنطقة الأثرية لحمايتها من السرقة واللصوص ومنع تهريب آثارها ودخول الغير متخصصين أو الزائرين للمنطقة.

وأكد العمال أنهم قاموا بإعداد ملف يشمل عدة مطالب خاصة بهم منها تمهيد ورصف المنطقة ، وتزويد المنطقة بالوحات الارشادية ونقل وجهة القمامة من المنطقه الاثرية ، وتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1865 لسنه 2000 والذى يقتضى بضم 13 فدان لمنطقة أثار المنوفية عقب رفض مسؤلى إدارة الاستثمار بالمحافظة التوقيع على التسليم ، وإقامه مخزن خاص لاثار المنوفية وعدم تركها للسرقه والنهب .

وأوضح العاملين أن المنطقه تضم جبانه من العصر الرومانى وجبانه أثرية تضم 6 وحدات معماريه وعدد من غرف الدفن والتوابيت وجبانه خاصه بالطيور يقوموا فيها بدفن الطيور وبخاصه الطير المقدس والموقع الخاص بمسطبه الدوله القديمه الخاصه بالملك ” خع با ” والذى تم اكتشافه مؤخرا .

وبالعرض على الوزير أكد أنه سيقوم بدراسه كافه مطالبهم والعمل على حالها.

ومن جانبه وعد محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط على بناء سور حول المنطقة الاثرية بقويسنا لحمايتها من اى اعمال خطر ، كما ان المحافظة ستقوم بحمل نظافة مكبرة فى المنطقة المحيطة بالمنطقة الاثرية خلال الايام القادمة

وأكد المحافظ على دور الشباب بالمنطقه الاثريه للترويخ السياحى بالمنطقة والتوعية بأهميه الاثار بالمحافظة .