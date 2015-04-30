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بالصور.. مدير أمن المنوفية يفاجأ الخدمات الأمنية بشبين الكوم والشهداء

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بالصور.. مدير أمن المنوفية يفاجأ الخدمات الأمنية بشبين الكوم والشهداء بالصور.. مدير أمن المنوفية يفاجأ الخدمات الأمنية بشبين الكوم والشهداء

مدير أمن المنوفية يفاجأ الخدمات الأمنية بشبين الكوم والشهداء

فاجأ اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية، اليوم، المنشآت الشرطية والخدمات الأمنية بشبين الكوم، بزيارة للتأكد من جاهزية قوات الأمن واستعدادها فى القيام بدورها بحفظ الأمن والأمان بالبلاد.

كما تفقد مدير الأمن الخدمات الأمنية والمرورية والكمائن الثابتة وتفقد غرف الإعاشة وأرض التدريب والمطبخ بإدارة قوات الامن وأكد خلال الجولة على ضرورة مداومة المرور وضبط كل المخالفات القانونية مع مراعاة البعد الإنساني وعدم انتهاك كرامة المواطنين وحسن المعاملة وإشعار كافة المواطنين بالتواجد الأمني الدائم .

وتفقد مدير الأمن قطاع تأمين الطرق وفاجأ مركز شرطة الشهداء وأعمال النوبتجية والحجز والسلاح .. وفاجأ خدمات ديوان المديرية وحثهم على اليقظة وتطبيق القانون .

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