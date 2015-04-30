الآثار: تحويل منطقة قويسنا لمزار سياحى وتوسيع الاكتشافات الأثرية بالمنوفية

تفقد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار بصحبة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المنطقة الاثرية بكفور الرمل بمركز قويسنا ، رافقهم في الجولة الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار وطارق عبد المحسن رئيس مجلس مدينة قويسنا ومدير عام الاثار بالمنوفية والعميد محمد الصاوى مدير المنطقة الصناعية بقويسنا.

حيث تم أكتشاف مقبرة اثريه جديده ترجع الى الملك خع- با من الاسرة الثالثة ، وقد استمع المحافظ ومرافقيه لشرح حول المنطقة الاثرية وأهمية الكشف الأثري الجديد والذي يعد المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة بقويسنا والتي ظلت حتى وقت قريب تشتهر بمقابرها الأثرية التي تعود إلي العصر الروماني، بالإضافة إلى أنها تعتبر أول مقبرة مكتشفة للملك “خع با”..كما اشار مدير المنطقة الاثرية بقويسنا الى خطة التوسع في المنطقة وعمل جسات على مساحة 27 فدان .

وقد اصدر وزير الاثار الدكتور ممدوح الدماطي توجيهات بعمل تطوير شامل للمنطقة الاثرية بالتعاون مع قطاع الاثار بالوزارة والمحافظة مؤكدا انها هذه المنطقة بقعه مميزة في محافظة المنوفية يجب ابرازها وتجهيزها لتصبح مزارا سياحيا كما طلب بعمل خطة بالتنسيق مع ادارة السياحة بديوان عام المحافظة لتنظيم رحلات لزيارة المنطقة .

وفى سياق متصل اكد محافظ المنوفية على أهمية المنطقة إذ انها ثروة قومية مشيرا الى الاهتمام بالاثار جزء من خطة التنمية وانه عمل متكامل تتكاتف فيه كافة قطاعات الدولة وان السياحة تعتبر من أهم موارد الدخل في الدولة و احد المجالات التى تحتاج الى عمالة كثيفة ، واصدر تعليمات بسرعة البدء في ازالة المخلفات بالمنطقة المحيطة .