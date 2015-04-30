مؤتمر جماهيرى لـ"الحركة الوطنية" بالغربية بحضور نواب رئيس الحزب

نظم حزب الحركة الوطنية بالغربية مساء اليوم الخميس مؤتمر جماهيرى حاشد، بإحدى قاعات المؤتمرات على طريق طنطا المحلة، بحضور المستشار يحيى قدرى والدكتور صفوت النحاس النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، واللواء رءوف السيد نائب رئيس الحزب، وعضو الهيئة العليا، والدكتورة رضوى مصطفى محمد عضو الهيئة العليا للحزب، وهشام الهرم نائب الأمين العام المساعد للحزب، وهيئة مكتب الحزب بالغربية وبمشاركة مرشحى الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد جمال الفقى أمين عام الحزب بالغربية، فى كلمته الافتتاحية أن الحزب سينافس على جميع مقاعد البرلمان فى محافظة الغربية وبجميع الدوائر، مضيفا أن الحزب يواجه حربا من أغلب الأحزاب لما له من ثقل فى الشارع المصرى، مضيفا أن هناك هدف عام وهو حصول الحزب على الأغلبية فى انتخابات مجلس النواب القادمة.

ومن جانبه، قال يحيى قدرى أن الحزب يحتاج إلى العمل والعطاء بدءا من أصغر عضو إلى رئيس الحزب، لأنه الحزب الوحيد الذى يتعامل من منطلق حب مصر، وليس الصراع على السلطة فى الوقت الذى تشهد فيه الساحة السياسية نفوذ المال السياسى، والقوة الضاربة للحزب هو الفريق شفيق، الذى قدم ضده 167 بلاغا خلال العامين السابقين، وأثبت القضاء المصرى براءته ونزاهته.

وأضاف محمد بدراوى عوض مرشح الحزب بالغربية أن أعضاء الحزب وقياداته مستعدون للعطاء والتضحية من أجل مصر الوطن والشعب، ومهما كان الثمن غاليا فمصر ستمر من هذه المرحلة الراهنة بأمان تحت قيادة زعيم العرب الرئيس عبد الفتاح السييسى.