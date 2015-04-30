ميناء الغردقة يستعد لإستقبال 3 سفن كبيرة ضمن أسبوع التدفق السياحي

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، أن ميناء الغردقة البحرى يشهد خلال الأسبوع الأول من مايو تدفق للأفواج السياحية من مختلف الجنسيات وخاصة بعد تطوير الميناء واستعدادها لاستقبال أكثر من سفينة فى نفس الوقت و تجهيز صالات الوصول و السفر.

يستعد ميناء الغردقة لاستقبال ثلاث سفن سياحية خلال الاسبوع الثانى من شهر مايو القادم حيث يستقبل السفينة ستار بريد يوم الجمعة الموافق 8/5/2015 و السفينة نوتيكا يوم السبت الموافق 9/5/2015 و السفينة سفن سيزف وجير يوم الثلاثاء الموافق 12/5 .

و قد شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على ضرورة العمل على تيسير كافة الإجراءات للسائحين بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء .

على جانب آخر صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، على أن الهيئة تبذل قصارى جهودها لتشغيل الخط السياحى الداخلى الغردقة – شرم الشيخ و ذلك بتشغيل عبارتين لتنشيط السياحة الداخلية و العمل على تنشيط الحركة الملاحية بميناء الغردقة .

كما تعمل الهيئة على جذب خطوط ملاحية جديدة لتشغيل عبارات ركاب على خط الغردقة – ضبا .