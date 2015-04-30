رئيس ميناء دمياط: سلسلة إجراءات للتوافق مع الشروط الدولية

كشف اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط النقاب عن سلسلة من الإجراءات والتجهيزات التى تقوم بها هيئة الميناء حاليا من أجل التوافق مع الشروط والمعايير المرجعية التى وضعها اتحاد الموانى العربية لاختيار الموانى العربية الرئيسية، والتى سيتم من خلالها إنجاز مشروع الربط البحرى بين الدول العربية ، والذى تم البدء الآن فى عمل دراسة له لتحديد الموانى الرئيسية فى الوطن العربى ككل ومن المحيط إلى الخليج ليتم التعامل معها كنقاط محورية.

وأضاف صالح فى بيان صادر عنه اليوم الخميس أن ميناء دمياط يمتلك من المقومات والإمكانات والتسهيلات ما يؤهله فعليا ليكون ميناءً رئيسياً ومحورياً بين الموانئ العربية، ومنها ما يلى :-

>الموقع الجغرافى المميز للميناء، وقربه من الخطوط الرئيسية للملاحة ومن الموانئ العربية بشرق حوض المتوسط ، ووجود اتفاق مواءمه مع أحد هذه الموانى وهو ميناء طرطوس البحرى ، وقرب الميناء من أماكن الإنتاج والإستهلاك الخاصة بالبضائع المتداولة به ، وإمكانية التوسع المتاحة بالميناء من خلال المنطقة الحرة الصناعية الموجودة به ، ومن خلال الأراضى المتاخمة للميناء والتابعة له ، والغير مستغلة .

كما أن الأحوال الجوية وسرعة الرياح والأمواج بالميناء معتدلة معظم أيام العام ، حيث لا يتم إيقاف الحركة بالميناء معظم أيام العام وحتى فى حاله سوء الأحوال الجومائية .

>يتوفر بالميناء جميع شبكات النقل المختلفة والمتعددة الوسائط ( بحرى – نهرى – سكة حديد )

>لدى الميناء جميع أنواع الخدمات الخاصة بالسفن مثل : القطر ، الإرشاد ، تموين السفن ، استقبال الملوثات والزيوت ، التخلص من المخلفات .

كما يتمتع الميناء بسياسة تسعير مرنة فيما يخص الرسوم والتعريفات الخاصة به مناسبة وجاذبة .

>ويضم الميناء عمالة مدربة وماهرة فى كافة التخصصات ، ويتعاقد الميناء مع المعاهد والمؤسسات المتخصصة من أجل رفع كفاءة العاملين فى جميع التخصصات ومن هذه الجهات : معهد تدريب الموانى التابع للأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وبعض الجهات الأخرى مثل : معهد إعداد القادة ، المعهد القومى للتخطيط ،

>قيام علاقات طيبة مع جميع العملاء من خلال فتح قنوات للإتصال معهم ، وعقد اجتماعات دورية منتظمة معهم للوقوف على أهم المعوقات والنقاط السلبية إن وجدت لحلها ، والتى فى النهاية تؤدى إلى تحسين الخدمات وتطوير الأداء .

ويتوفر بالميناء جميع أنواع الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ويتصل برج الإرشاد بالميناء بمحطات البحث والإنقاذ الإقليمية ، كما يعد الميناء أول ميناء مصرى يدار إلكترونياً حيث تم ربطه بشبكة تضم جميع أعضاء مجتمع الميناء بهدف سرعة إنجاز الإجراءات ، وتلتزم السفن الواردة للميناء بالإبلاغ المسبق عن طريق منظومة التبادل الإلكترونى للبيانات EDI ، والمتوفرة بالميناء .

ويقوم الميناء بتمويل مشاريعه ذاتياً دون تحميل ميزانية الدولة لأية أعباء .

ويبلغ حجم حركة التجارة للدولة عبر ميناء دمياط يمثل فيها الميناء ويمثل نسبة 25 % بالنسبة للبضائع ، 12.5 % بالنسبة للحاويات ، وإمتلاك الميناء لمساحات ضخمة من الساحات التخزينية بما يسمح بالتوسع ، وتداول الميناء ما يعادل الـ 30 مليون بضائع سنوياً .

وبيلغ أطوال الأرصفة حوالى 5500 متراُ ،و أعماق الأرصفة والممر الملاحى تسمح بإستقبال السفن العملاقة حتى غاطس الـ 14 متراُ طبقا للإعلان الملاحى الصادر من السلطة البحرية بتاريخ 4/11/2014 .