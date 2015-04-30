"روتردام"وجهة سياحية شعبية بامتياز

تقع مدينة "روتردام" في مقاطعة هولندا الجنوبية ضمن دلتا نهر الراين ونهر الموز- شيلدت في بحر الشمال، وتضمّ أحد أكبر الموانئ البحرية في العالم. تعتبر هذه المدينة وجهة شعبية بامتياز، إذ توفّر للسائحين خيارات ترفيهية بالجملة، كما تتألق بهندسة مبانيها المعمارية.

من أهم معالم "روتردام" السياحية:

- متحف "بويمانز فان بويننغن": يقدّم المتحف المفتتح سنة 1883 القطع الأثرية المستوحاة من الحضارات القديمة من جميع أنحاء العالم. هو يعتبر واحداً من المؤسسات الفنيّة الأكثر أهميةً في جميع أنحاء العالم، نظراً لاحتوائه على مجموعات واسعة من اللوحات والمنحوتات والفنون الزخرفية... كما يعرض أعمال التشكيليين، التي تعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والسادس عشر.

- برج "يوروماست": يقع البرج عند المدخل الشمالي للنفق "ماس". كان بني سنة 1960. يقدّم هذا المكان لزائره الاسترخاء والإطلالة البديعة من علوّ 185 متراً فوق سطح الأرض. هناك، يمكن تناول وجبة العشاء في أجواء هادئة في أحد المطعمين بالبرج.

- "بيوت المكعبات": تبرز هذه البيوت في وسط "روتردام"، وتمثّل أمثلةً رائعةً عن الهندسة المعمارية الحديثة. كان صمّمها المهندس المعماري الهولندي بييت بلوم من الخشب سنة 1984.

- حديقة الحيوانات الملكية: كانت الحديقة أُنشئت في سنة 1857، فيما هي تعدّ واحدة من أقدم حدائق الحيوانات في هولندا اليوم، إذ تعرف ببرامجها الممتعة، وتضم عدداً من الفيلة و"الباندا" الحمراء النادرة. يشمل القسم الآسيوي منها، مستنقعاً مع زوجين من الأقفاص الكبيرة للطيور الغريبة. يقدّم حوض الماء "أوسيانيوم" فيها نموذجاً من الحياة البحرية الخاصّة بالأمريكيتين.

- "شونهوفن": مدينة تقع غرب هولندا، في منتصف الطريق بين "روتردام" و"أوتريخت". يمكن للسائحين التجول في شوارع "شونهوفن"، وتأمّل مبانيها العائدة إلى العصور الوسطى.

للإقامة في "روتردام"، اختاري:

- فندق "ذا مانهاتن روتردام": يقع في برج "الميلينيوم"، ويبعد 300 متر من محطّة "روتردام" المركزية، ويوفّر غرفاً أنيقة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق فرنسية-متوسطية في مطعم "ذا مانهاتن براسيري"، علماً أن هذه الأطباق معدّة من منتجات موسمية ومكوّنات محلية طازجة. كما تتوفر بعض الخيارات العضوية.

- "هيلتون روتردام": يقع هذا الفندق الفخم في شارع "كولسينغيل" في قلب المدينة، ويطلّ على نافورة "هوفبلين". تبدو جميع الغرف والأجنحة فيه واسعة وأنيقة. تشمل تكلفة الإقامة الدخول إلى الصالة الرياضية المفتوحة على مدار الساعة.

تتمركز الغرف التنفيذية في الطبقات العليا من الفندق، وتوفر إطلالة بانورامية على المدينة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى الصالة التنفيذية التي تقدم وجبة الفطور ووجبات خفيفة طوال اليوم.

يقدم مطعم "ستادشال" ذو الطراز الحضري تشكيلة واسعة من الأطباق المُعدّة على طراز "البراسيري"، علماً أنّه مفتوح لتناول الفطور والغداء واحتساء الشاي بعد الظهر والعشاء.

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