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القبض على المتهم بتفجير قنبلة بوجه مكوجى وقتله بالزاوية الحمراء

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القبض على المتهم بتفجير قنبلة بوجه مكوجى وقتله بالزاوية الحمراء القبض على المتهم بتفجير قنبلة بوجه مكوجى وقتله بالزاوية الحمراء
ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بقتل مكوجى، وإصابة شقيقه بالزاوية الحمراء بسبب تأخر القتيل فى تسليم قميص مكوى خاص بالمتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة بلاغا بمقتل مكوجى وإصابة شقيقه بمنطقة الزاوية الحمراء، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل سلم "قميص" إلى مكوجى لكيه، الا أن المكوجى تأخر فى تسليم القميص له مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها شقيق المكوجى للفض بينهما، وهو ما دفع العاطل لإحضار قنبلة "مونة" ومطواة من شقته ثم فجر القنبلة بوجه المكوجى مما أسفر عن مقتله ثم اعتدى على شقيق القتيل فأصابه ببتر بيده وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فباشر جون وجدى وكيل نيابة الزاوية الحمراء التحقيق برئاسة تامر الدمرداش رئيس النيابة التحقيق.

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مصر 365