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مأمور مصر الجديدة: نقلنا متهمي أبو زعبل فى سيارة واحدة لأننا لا نملك سوى اثنين

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مأمور مصر الجديدة: نقلنا متهمي أبو زعبل فى سيارة واحدة لأننا لا نملك سوى اثنين مأمور مصر الجديدة: نقلنا متهمي أبو زعبل فى سيارة واحدة لأننا لا نملك سوى اثنين

استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج، إلى شهادة مأمور قسم الجديدة، والذي أكد أنه لم يحضر واقعة مقتل 37 في سيارة الترحيلات، مشيرًا إلى أن نائب المأمور هو من كلف بترحيل المتهمين.

وأوضح مأمور القسم، خلال نظر محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة “ترحيلات أبو زعبل”، أن نائب المأمور المقدم عمرو فاروق، كلف من قطاع شرق القاهرة بنقل 45 متهم والمقبوض عليهم في أحداث فض إعتصام رابعة، إلى سجن أبو زعبل في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وكان أمر الخدمة هاتفيَا وليس كتابيًا.

وتابع”تم نقل المتهمين في سيارة واحدة والقسم لا يملك إلا سيارتين وتم نقل المتهمين في السيارة الكبيرة أما الصغيرة فتم نقل المتهمين المحرر ضدهم محاضر إلى نيابة مصر الجديدة”.

وردًا على سؤال عدد المرافقين لنائب المأمور، قال أنه لا يتذكر ، لافتًا إلى أن التسليح كان تسليح شخصي بطبنجة وبعض الأفراد كانوا يحمولون السلاح الآلي.

 

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