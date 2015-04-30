محلب: مصر والسودان شعب واحد يربطه الحب والقلب الأبيض

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن مصر والسودان شعب واحد تربطه علاقات وتاريخ وقلب أبيض، ومياه وادى النيل، وحب مشترك، مضيفًا “هذا ليس المجال للتأكيد على علاقة البلدين، ولكن علينا أن نعمل وأن نواجه نفس الظروف من التحديات والتنمية المستدامة”. وأعرب محلب، فى كلمته خلال افتتاح ميناء قسطل البرى، بحضور رئيس الوزراء السودانى ووزير الجسور والطرق وعدد من الوزراء من الجانبين المصرى والسودانى، عن سعادته البالغة بما تم من إنجازات بين البلدين، داعيًا: “كل الخير يارب لشعب السودان الشقيق وربنا يحفظ السودان ورئيسها إن شاء”.