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​بالصور.. محافظ المنيا يبحث مع لجنة اليونسكو أعمال الترميم بمتحف ملوي

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​بالصور.. محافظ المنيا يبحث مع لجنة اليونسكو أعمال الترميم بمتحف ملوي ​بالصور.. محافظ المنيا يبحث مع لجنة اليونسكو أعمال الترميم بمتحف ملوي

بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ووفد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو كافة سبل التعاون لإنجاز العمل في إعادة هيكلة وترميم متحف ملوي ، الذي ينفذه جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، حيث تتولى اللجنة وضع التصورات التنفيذية وإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع ، وعمل زيارة ميدانية للمتحف للوقوف على الوضع الراهن لحجم تنفيذ الاعمال.

وتضم اللجنة دكتورة شادية سالم مدير عام إدارة الهيئات والمنظمات الدولية بوزارة الآثار ودكتور محمد صالح مدير عام المتحف المصري السابق وعلى احمد مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار واحمد سيد مدير عام متحف اخناتون وممثلين من كلية الآثار وإدارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كما حضر اللقاء أسامه وديع مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وتأتى زيارة اللجنة ضمن مشروع”دور منظمة اليونسكو في حماية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ” – متحف ملوي نموذجا بهدف تقييم الوضع الراهن لحجم العمل بالمتحف .

وأكد المحافظ على، دعم المحافظة لكافة المواقع الأثرية وتوفير كافة الإمكانات لها من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة للمحافظة، مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة لإزالة كافة أوجه التعديات على المناطق الأثرية في كل من مدن بني حسن وتل العمارنة ، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.

وناقش المحافظ حجم الأعمال التي تم تنفيذها والمراحل المتبقية للوصول لرؤية متكاملة عن خطة العمل للبدء في تنفيذها،حيث تم الانتهاء من السور الخارجي وأعمال الترميمات الداخلية ،وجاري حاليا الانتهاء من مرحلة العرض المتحفي.​

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