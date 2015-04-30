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​​​مصرع وإصابة 2 من أبناء عمومة في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بالمنيا

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​​​مصرع وإصابة 2 من أبناء عمومة في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بالمنيا ​​​مصرع وإصابة 2 من أبناء عمومة في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب أخر أثر وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بأحدي قري مركز بني مزار للخلاف علي قطعة أرض زراعية.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بني مزار بتلقيه بلاغاً من أهالي قرية معصرة حجاج التابعة لدائرة المركز بوقوع مشاجرة بالاسلحة النارية بين أبناء عمومة.

بالانتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين جمعه . ع . م ونجله ربيع ( طرف أول ) وعيد . م . ع وشقيقه كرم 32 سنة فلاح ( طرف ثاني )، أثر حدوث مشادة كلامية بينهم للخلاف علي قطعة أرض خاصة بالطرف الأول.

وتطورت لمشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم ، نتج عنها إصابة الأول ومقتل الثالث ،وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المتهم الرابع وبحوزته بندقية آلية بداخلها 5 طلقات ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

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