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تنفيذ 84 حالة إزالة تعدي على أراضى زراعية بالمنوفية

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تنفيذ 84 حالة إزالة تعدي على أراضى زراعية بالمنوفية تنفيذ 84 حالة إزالة تعدي على أراضى زراعية بالمنوفية

 

شنت مديرية أمن المنوفية اليوم الخميس بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ القرارات الإدارية والأحكام من تنفيذ 84 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية .

وتم تنفيذ 26 قرار وحدة محلية وإزالة اشغالات و5 قرارات طرق إزالة اشغالات ومبانى و7 قرارات سكة حديد و31 قرار ازالة التعديات على منافع الرى والصرف و15 حكم قضائى تمكين من ارض زراعية وشقق واطفال ؛ وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وتمكنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قوات الامن المركزى من تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2015 الصادر من الادراة المركزية لمحطات وسط الدلتا بتمكين شؤكة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قرع كفر الشيخ من زرع 4 أعمدة كهربائية وتوصيل التيار الكهربائى جهد متوسط على الخط المغزى للأبار الانتاجية بهندسة أبار تلا ضد عطية محمد زيد وأخر مقيمان بمدينة تلا، وتحرير محضر رقم 2726 ادارى مركز تلا لسنة 2015 ..

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