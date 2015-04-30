النيابة تعاين موقع الحريق الذى شب بجراج النقل العام بمدينة نصر



> انتقل فريق من نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد لمعاينة الحريق الذى نشب صباح اليوم الخميس بجراج النقل العام فى مدينة نصر ، وامرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لحصر التلفيات والخسائر ن وسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الاولية عن تفحم 4 اتوبيسات داخل الجراج ، وعدم وجود اية خسائر بشرية.

تلقت إدارة شرطة النقل العام بلاغًا من الخدمة الأمنية المعينة بجراج أتوبيسات فتح “التابع لهيئة النقل العام” دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، باشتعال النيران في عدد من الأتوبيسات الموجودة على مجارى الإصلاح بالجراج.

على الفور انتقل اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل، وقيادات نظامية وبحثية من الإدارة بالتنسيق مع قطاع أمن القاهرة تم السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة سيارات الحماية المدنية بأمن القاهرة.

وبالفحص تبين احتراق الأتوبيسين رقمى 9208، 9198 بالكامل، وجزء من مقدمة الأتوبيس رقم 9430 من الخارج وحدوث شروخ بالزجاج الأمامى الأيمن للأتوبيس رقم 9188 الموجود خلف الأتوبيسين الأول والثاني.