​بالفيديو.. الهجان يشهد لحظة انتشال الصندل الغارق في قنا

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عملية انتشال صندل الفوسفات الغارق بكورنيش قنا، مشيدًا بنجاح الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة في انتشال الصندل الغارق بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري و بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وذكر الهجان انه تم رفع 40% من الصندل الغارق بعد عملية تقطيع وتجزئة جسم الصندل وتحميلها علي الصندل ناصر 28 التابع للقوات المسلحة وأضاف بأنه جاري انتشال باقي الأجزاء المتبقية .

وقال إن عمليات سحب العينات من مجري النهر مستمرة مؤكدا علي خلوها من أي ملوثات.

وفيما يخص الكورنيش أعلن المحافظ انه سيتم فتحه للمواطنين في القريب العاجل موصيا المسئولين التنفيذيين بسرعة إنهاء الأعمال التجهيزية الخاصة به .​