أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

​بالفيديو.. الهجان يشهد لحظة انتشال الصندل الغارق في قنا

Google+ Print
​بالفيديو.. الهجان يشهد لحظة انتشال الصندل الغارق في قنا ​بالفيديو.. الهجان يشهد لحظة انتشال الصندل الغارق في قنا

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عملية انتشال صندل الفوسفات الغارق بكورنيش قنا، مشيدًا بنجاح الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة في انتشال الصندل الغارق بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري و بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وذكر الهجان انه تم رفع 40% من الصندل الغارق بعد عملية تقطيع وتجزئة جسم الصندل وتحميلها علي الصندل ناصر 28 التابع للقوات المسلحة وأضاف بأنه جاري انتشال باقي الأجزاء المتبقية .

وقال إن عمليات سحب العينات من مجري النهر مستمرة مؤكدا علي خلوها من أي ملوثات.

وفيما يخص الكورنيش أعلن المحافظ انه سيتم فتحه للمواطنين في القريب العاجل موصيا المسئولين التنفيذيين بسرعة إنهاء الأعمال التجهيزية الخاصة به .​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات