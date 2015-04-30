أبرز إطلالات ساندرا بولوك بعد انتخابها أجمل امرأة في العالم!

من منّا لم يستمتع بمشاهدة أفلام الممثلة خفيفة الظلّ Sandra Bullock؟ هي بالفعل إحدى أبرز نجمات هوليوود، ولها العديد من الأفلام الرائعة الكوميدية والدرامية، وقد كلّلت نجاحاتها بفوزها عام 2010 بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "The Blind Side". واليوم، نالت Bullock جائزة من نوع آخر، بعد أن بلغت عامها الخمسين، وهي لقب المرأة الأجمل في العالم. لكن هل تستحق يا تُرى لقب الأكثر أناقة أيضاً؟ هذا ما سنعرفه الآن.

لقد كان لـ Sandra منذ أن بدأت مشوارها الفني أسلوب خاصّ في الموضة يُميّزها عن غيرها، إذ تمتّعت بنمط يجمع بين الأنوثة والذكورة، وبين البساطة والفخامة، وإطلالاتها كانت دائماً تميل إلى الأسلوب العمليّ البعيد عن البهرجة، وقد استمرت في ذلك إلى اليوم. لكن الممثلة الجميلة ازدادت تألقاً وروعة؛ وعلى ما يبدو أنها من النساء اللواتي يزداد بريقهنّ مع تقدّمهن في السنّ. وقد لاحظنا في السنوا ت الأخيرة أنّ إطلالاتها أصبحت رائعة على السجّادة الحمراء، واختياراتها التي أطلّت بها من أشهر دور الأزياء العالمية كمثل: Alexander McQueen، Lanvin، Elie Saab، Valentino، Alberta Ferretti، Vera Wang، كانت مُبهرة، وخصوصاً الفستان الذهبي من Marchesa الذي رافق فوزها بالأوسكار، في عام 2010. وقد باتت إطلالاتها اليومية أو الأقلّ رسميّة عصرية جداً وأنيقة.

جمعنا لك اليوم بعض أبرز إطلالات Sandra Bullock منذ عام 2002 حتى اليوم، فشاهديها، وأخبرينا إن كنت تعتقدين بأنها تستحق لقب الأكثر الأناقة، بالإضافة إلى لقب الأكثر جمالاً.

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